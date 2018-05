Napoli, le regole della convivenza al Vasto: «Non urinare e non ubriacarsi davanti ai negozi del quartiere»

Giovedì 31 Maggio 2018, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In italiano, in inglese e in francese: è il nuovo vademecum che gli abitanti del Vasto hanno redatto per la buona convivenza.Si tratta di regole semplici e che mirano a regolamentare la convivenza delle diverse etnie che popolano la zona. «È severamente vietato - si legge su un volantino affisso sui muri del quartiere - urinare a bordo strada, consumare bibite alcoliche davanti gli esercizi commerciali, fumare o consumare sostanze stupefacenti e gettare carte per terra». Piccole norme studiate dai cittadini insieme a un neonato gruppo formato dagli storici extracomunitari che vivono regolarmente da anni nell’area ai margini della stazione centrale.«Sono regole che chiediamo a tutti di rispettare - dichiarano Ciro Mauro e Adelaide Dario del Comitato Quartiere Vasto - e che speriamo possano essere prese in considerazione. L'unica possibilità che abbiamo è cercare di coinvolgere i gruppi storici di extracomunitari della zona, sperando che le nostre istanze siano prese in considerazione dagli altri ragazzi di colore e dalle istituzioni cittadine».