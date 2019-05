Napoli, la rabbia del giorno dopo a piazza Nazionale: «La polizia si vede ma i clan sono spavaldi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 5 Maggio 2019, 08:30

È scioccata, piazza Nazionale, col fiato sospeso e gli occhi terrorizzati. Nelle menti di residenti e commercianti si ripete in loop la sequenza da incubo del far west di venerdì pomeriggio: gli spari secchi, il buco nel piccolo petto di Noemi, le grida disperate davanti al centralissimo bar Elite, il fuggi fuggi generale di prima e dopo la carneficina. Un episodio di Gomorra che stenta a finire: «Siamo passati in un secondo dal riso al pianto racconta Piero Barbato dell'omonimo chalet Due minuti prima della tragedia, Noemi era venuta qui mano nella mano con suo nonno. Piccola, bella, bionda, sorrideva e il nonno le comprato un pacchetto di patatine: queste qui con i giochi all'interno. Un attimo dopo le hanno sparato. Non riesco nemmeno a pensarci». Sospira e chiude gli occhi.