Napoli, l'Albergo dei Poveri in vendita: nell'edificio fantasma solo i terremotati

Venerdì 17 Maggio 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A guardare l'immensa facciata bianca che domina piazza Carlo III, l'Albergo dei Poveri sembra un'opera straordinaria, magnificente, poderosa. A osservare il retro di quella facciata, invece, viene fuori la verità: è semplicemente un gigantesco rudere imbellettato con una minuscola porzione rinnovata.Per scoprire cos'è realmente l'Albergo dei Poveri bisogna infilarsi dal portone di Via Bernardo Tanucci che conduceva agli ex uffici comunali e sbuca sul retro del palazzone. È solo arrivando lì dietro che ti rendi conto della fregatura; c'è una facciata con le stesse caratteristiche architettoniche di quella che si osserva dalla strada: è esattamente speculare, solo che questo lato di Palazzo Fuga non è stato imbellettato, è «al naturale», così com'è stato ridotto da decenni di degrado e di abbandono, cioè un rudere fatiscente.Lì dietro ci sarebbero lavori in corso che vanno avanti da vent'anni ma non approdano a nulla perché i costi sono mostruosi. Così gli interventi si sono concentrati solo sulle «catene»: barre di ferro che reggono i muri opposti per evitare che ci siano crolli. Tutto qui.