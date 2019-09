Aspettando la metropolitana: così soffoca il Monte di Dio a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 30 Settembre 2019, 07:30

Palazzo Serra di Cassano, la chiesa di Santa Maria degli Angeli, la caserma Nino Bixio, il Tribunale militare: tutto a Monte di Dio è rovinato, a cominciare dagli edifici storici chiusi nelle retine di contenimento per i calcinacci crollati o in procinto di farlo. Siamo alle spalle di piazza del Plebiscito e di Palazzo Reale, tra i palazzi da cui un tempo gli aristocratici salutavano il re. Oggi, la zona di Pizzofalcone si snoda, invece, intorno al maxi-cantiere della linea 6 che occupa per intero il crocevia tra via Nicotera, via Gennaro Serra, Monte di Dio e piazza Santa Maria degli Angeli. Lavori decennali che qui hanno fatto chiudere molti negozi.