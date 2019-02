Parco Marinella terra di nessuno, ecco la Rogoredo di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Febbraio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 08:10

Neanche baracche si possono definire. In realtà sono pezzi di plastica, stracci, tagli di lamiera e avanzi di cartone messi insieme per proteggersi dall'umido, dalla pioggia e dal freddo della notte. Tuguri, catapecchie, ricoveri di fortuna nel fango e nell'acqua circondati da montagne di immondizia. Un ghetto che si apre tra via Amerigo Vespucci e i Cantieri del Mediterraneo, tra la città e il porto, senza acqua né luce, una impressionante emergenza sociale oltre che sanitaria. Dicono di essere una cinquantina, in realtà sono molti di più, quasi tutti tossicodipendenti o alcolizzati, vivono lì da soli o in compagnia di avventori saltuari, si drogano e aspettano i clienti. Nella zona, quell'area maledetta l'hanno già definita la Rogoredo napoletana, il paradiso dell'eroina, il famoso bosco della felicità, una delle più accorsate piazze di spaccio di tutta Milano, a pochi chilometri dalla stazione ferroviaria, teatro di scene raccapriccianti raccontate perfino da Fabrizio Corona aggredito da un numero imprecisato di persone mentre si trovava lì per girare un documentario. Come a Rogo, così la chiamano da quelle parti, anche alla Marinella i prezzi di eroina e cocaina sembrerebbero essere più bassi che altrove e il via vai, a tutte le ore, di giovani e meno giovani, segnalato da chi vive in via Vespucci e dintorni, non è altro che una conferma. Emanuela, 22 anni, di Maddaloni, è una delle poche ragazze italiane che abita in quell'inferno, molti sono stranieri: tunisini, eritrei, sudanesi, nigeriani, polacchi, ucraini.