Un cavillo blocca la raccolta di Ecopneus: torna l'invasione delle gomme killer

Giovedì 5 Aprile 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 10:34

I Comuni aspettavano indicazioni dal ministero, a Roma si cercava di individuare il miglior modo possibile per riavviare il progetto, ad Ecopneus bastava una firma su un'ordinanza per riattivare il sistema di riciclo e recupero e il prefetto ai roghi tossici tentava di stringere i tempi per evitare altri disastri. Intanto però gli pneumatici abbandonati tra campagne e strade secondarie sono aumentati sempre di più. Insomma mentre il medico studia il paziente muore: tra Napoli e la provincia quattro mesi di stallo dettato da cavilli burocratici e lentezze. Una vicenda paradossale in un territorio, come quello della Terra dei Fuochi, che non può permettersi in nessun modo lassismo, distrazioni e dimenticanze. Da Afragola ad Agerola, da Giugliano a Casagiove, da Somma Vesuviana a Vico Equense sono ben 72 i Comuni che dal 2013 in poi hanno sottoscritto il protocollo di intesa che prevede la raccolta gratuita degli pneumatici abbandonati da parte di Ecopneus, il consorzio che si occupa di corretto riciclo e recupero di questi veri e propri killer dell'ambiente. Grazie all'attività di Ecopneus sono stati realizzati, dal riciclo delle gomme, dei campi di calcio a Caivano e in altre realtà dell'hinterland. Ed è solo un esempio di questo riciclo «virtuoso». L'unica incombenza dei Comuni è di raccogliere e depositare questo speciale tipo di rifiuto in piazzole apposite, in attesa del ritiro da parte dei referenti del consorzio.