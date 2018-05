Napoli, viaggio nell'illegalità del Vasto: «Qui anche i turisti rischiano la vita»

Martedì 1 Maggio 2018, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 30 Aprile, 08:52

Dopo il clamore suscitato dagli ultimi allarmi e dai recenti video diffusi in rete, il degrado al Vasto è parte della quotidianità del quartiere.Un degrado che investe tutti quelli che vivono nell’area ai margini della stazione centrale e che solo pochi giorni fa hanno assistito all’ennesima lite finita nel sangue. Un diverbio nato tra immigrati, sfociato poi in rissa con l’accoltellamento di uno dei litiganti. Una scena, che seppure non sempre con questa efferatezza, si ripete costantemente nel quartiere e che costantemente viene denunciata dai residenti con manifestazioni, marce e grazie all’utilizzo dei social network.Non s'è mossa però solo la Rete, che ha attirato ancora una volta l’attenzione su tutta l’area ai margini della stazione centrale. Cittadini e consiglieri municipali, infatti, sono scesi in campo mettendo in atto azioni concrete di protesta e contrasto all’incuria in cui versa il territorio.«Qui c’è una situazione ben oltre i limiti della legalità - dichiara il consigliere Mario Maggio - a cui nessuno sembra voler far fronte. Borseggiatori e venditori ambulanti sono solo la prima parte di un problema che ormai non riguarda più solo noi ma tutti i napoletani. Un'intera economia locale è stata messa in ginocchio, perché gli stessi albergatori ci dicono di avere problemi legati alla ricezione dei turisti».La realtà che viene descritta dal consigliere, infatti, è quella di un “quartiere trappola” in cui qualsiasi turista, una volta sceso dal treno, è in pericolo.«Alcune strutture ricettive - continua Maggio - sono costrette a mandare fattorini a prelevare i clienti che, una volta in in strada, vengono subito adocchiati dai tanti malintenzionati che bazzicano la zona. Questo per noi è inaccettabile. Io stesso sono stato minacciato di morte per avere allontanato i venditori ambulanti, ma non mi fermo e non mi fermerò. Chiediamo interventi diretti e utili a sgomberare la zona da chi non rispetta la legge. Quella di piazza Garibaldi dovrebbe essere la prima cartolina della città offerta ai turisti, invece non siamo in grado di offrire alcun tipo di sicurezza».