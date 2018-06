Venerdì 15 Giugno 2018, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 13:13

Tra qualche settimana saranno appaltati i lavori per la realizzazione della nuova stazione marittima al Molo Beverello di Napoli, lavori che dovrebbero concludersi entro la fine del 2020. Lo ha reso noto il presidente dell'Autorità portuale di Napoli, Pietro Spirito, a margine del convegno Angopi. L'intervento rientra in un'opera complessiva di riqualificazione e ristrutturazione dell'interno del Porto di Napoli che comprende il recupero della vecchia stazione marittima dell'Immacolatella, risalente la metà del Settecento, e i dragaggi che - ha sottolineato Spirito - «sono lavori indispensabili per garantire l'operatività di navi più grandi. Il Porto deve adeguarsi alla stazza delle nuove navi».Accanto a ciò, già si sta lavorando anche per la nuova rete fognaria e la rete stradale «infrastrutture fondamentali - ha evidenziato Spirito - che mettono il Porto in connessione con il sistema del territorio. Tutto ciò è altresì importante perché la Campania è la prima regione che svilupperà il progetto della Zona Economica Speciale che partirà quando il Governo avrà nominato i suoi delegati all'interno del Comitato d'indirizzo». Opere che sono necessarie - ha concluso il presidente dell'Autorità portuale - «perché il Porto deve essere sempre più connesso ai retroporti e agli interporti. Il Porto da solo, come comunità separata, farà sempre più fatica a vivere mentre deve essere integrato con il territorio e con le imprese».