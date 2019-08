«Era stanco e ferito, ecco perché ho deciso di aiutare il killer evaso da Poggioreale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Agosto 2019, 07:30

«Qui non abita nessun pastore evangelico, lei ha sbagliato indirizzo», taglia corto l'uomo in canottiera dal balcone della graziosa villetta nel cuore dei Camaldoli. A opporre un cortese ma netto rifiuto al cronista che cerca di chiedergli come siano andate le cose lunedì pomeriggio, quando Robert Lisowski si è materializzato sotto casa sua in cerca di aiuto e assistenza, è il pastore evangelista che ha fornito il contributo più importante alla cattura del polacco rocambolescamente evaso quattro giorni fa dal carcere di Poggioreale.