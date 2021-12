Napoli, riaperta la Galleria Vittoria lungomare di nuovo liberato dalle auto

Riaperta la Galleria Vittoria, chiuso di nuovo al traffico il lungomare di Napoli. Almeno per il periodo festivo. «Poi valuteremo le soluzioni migliori», in relazione alla pedonalizzazione di questa e altre zone, dice il sindaco Gaetano Manfredi, giunto sul posto in occasione dell'atteso ripristino della viabilità a Chiaia, in un punto centrale della città, soprattutto per evitare che si formino lunghe code di auto per lo shopping natalizio. L'assessore Edoardo Cosenza, che si è occupato dei lavori rallentati alla fine da un furto di rame, ha provveduto anche alle verifiche all'impianto di ventilazione, e promesso più manutenzione dopo questo risultato atteso e raggiunto. «Da migliorare tutta la situazione della viabilità con il rifacimento del manto stradale», l'impegno ribadito dal primo cittadino.

A margine della cerimonia in piazza Vittoria, Manfredi ha ache detto che «i fondi che arriveranno dal Governo sono una grande vittoria per Napoli. Dovremo dar prova di essere all'altezza di questa sfida». Nelle prossime ore, ci sarà anche la convocazione della nuova elezione del Consiglio metropolitano. A gennaio le linee programmatiche.