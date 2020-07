LEGGI ANCHE

Dopo quasi 6 mesi di chiusura finalmente venerdì 3 luglio sarà riaperto l’ingresso principale della Floridiana in via Cimarosa dopo che lo scorso 2 giugno era stato riaperto l’ingresso di via Aniello Falcone. Il 3 luglio alle 11.00 ci sarà il taglio del nastro che darà via quindi alla riapertura dopo i lavori per la messa in sicurezza degli alberi, dopo il maltempo dello scorso 23 dicembre, e dopo il lockdown per il coronavirus.