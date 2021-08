Il Comunedi Napoli fa dietrofront e ritirail provvedimento di chiusra dei lidi di Posillipo e Marechiaro che secondo Palazzo San Giacomo sono a rischio idrogeologico.

Il Comune ha dato 10 giorni di tempo ai gestori dei lidi per mettersi in regola e mettere in sicurezza lapiaggia. Nel frattempo possono continuare a stare aperti. Una buona notizia per loro e pe ri napoletani che possono tornare al mare.