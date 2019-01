Napoli, riapre il market crivellato di colpi: «Se ci sono loro il quartiere non può rinascere»

Giovedì 3 Gennaio 2019, 18:44

Riapre il market di Biagio D’Antonio a Forcella, crivellato di colpi di arma da fuoco l’altro giorno. Sette colpi di fucile e cinque di pistola. Un atto intimidatorio non certo nuovo, ma a cui Biagio non vuole sottostare. Riapre e vuole che il suo quartiere possa rinascere, ma per farlo, bisogna lottare.Posta delle foto su fb e lancia l’appello: «Fino a quando ci saranno queste persone - scrive Biagio - questo quartiere non potrà mai rinascere, gente cattiva, infame e vigliacca, non ci fermiamo». Al momento non si conoscono i motivi di questa intimidazione, ma a forcella, raccontano alcuni residenti, c’è ancora molto da fare per far rinascere il quartiere. Numerosi i commenti di solidarietà all’esercente. «Sono d'accordo - scrive sui social Maica - questa gente affossa completamente il quartiere, non ama la bellezza, non ama, è gente brutta e soprattutto triste. ma il problema sono anche le persone che ne hanno paura. chi usa le armi non è certo una persona coraggiosa, e non usa il cervello».Ed ancora: «È veramente assurdo – scrive Anna - così non ci può mai essere nessuna rinascita». Numerosi i tentativi di rinascita di Forcella in questi anni. Sono molti i negozianti che, uniti in associazioni, creano alternative al malaffare della zona. «Il nostro obiettivo – conclude D’Antonio – è quello di far rinascere Forcella, ed è questo infatti è il nome di uno dei comitati del quartiere di cui faccio parte».