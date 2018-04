Riaprirà domani venerdì 20 aprile il Parco “Marco Mascagna”, chiuso dal mese di agosto scorso per la caduta di un grosso ramo di cedro. A seguito di tale episodio, si è reso indispensabile ricostruire una dettagliata analisi storica del Parco e procedere ad una valutazione di stabilità di tutte le alberature. Numerose sono state le verifiche effettuate per quantificare il grado di criticità di ogni singola alberatura che insieme agli interventi tecnici posti in essere, hanno avuto l'obiettivo di coniugare l'esigenza della salvaguardia del patrimonio arboreo esistente e la tutela della pubblica incolumità.



Prima di arrivare alla sofferta decisione dell'abbattimento di alberature con aspettativa di vita gravemente compromessa e già sostituite con alberi giovani, sono state esperite, in più fasi e con differenti strumenti diagnostici, tutte le indagini tecniche possibili. Tale attenzione, posta a ridurre al minimo gli abbattimenti, ha reso necessario un iter procedurale molto complesso che solo ora consente la restituzione del Parco alla fruizione dei cittadini nella condizione di totale sicurezza.



Tutti i 137 alberi presenti nel Parco sono stati oggetto di verifica visiva di stabilità e 16 di successivo approfondimento diagnostico di tipo strumentale, anche mediante pulling test (prove di trazione) su 5 alberi. Gli alberi abbattuti sono stati 17, mentre 30 sono stati interessati da operazioni di rimozione ramificazioni instabili, rimonda del secco e spignatura e 3 da consolidamento branche e cablaggio della chioma. Inoltre, in concomitanza degli interventi eseguiti sulle alberature, la Società Napoli Servizi spa ha eseguito numerosi interventi tecnici di miglioramento quali il ripristino del campo di bocce e dei servizi igienici oltre alla sostituzione di alcuni faretti divelti, la sistemazione dei camminamenti e messa in opera di nuovi chiusini e di griglia caditoia.



“Rivolgo un grazie al personale del Servizio Verde della Città ed ai Lavoratori Socialmente Utili della Cooperativa 25 giugno per essersi prodigati nella complessa realizzazione degli interventi di competenza. Non termina qui, in ogni caso, l'impegno dell'Amministrazione nel valorizzare sempre più il Parco, polmone verde unico nella zona, e comprendere l'idea di un nuovo concept di Parco Urbano insieme ai cittadini, in uno spirito di libera e democratica collaborazione partecipata”. E’ quanto ha dichiarato l’assessore al verde Maria D’Ambrosio.

Giovedì 19 Aprile 2018, 22:08 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 22:08

