Centri commerciali aperti nel weekend: «Che bello fare shopping, l'economia deve ricominciare a girare»

Scatta il semaforo verde per i centri commerciali che da oggi resteranno aperti anche nel week end. Una riapertura attesa con apprensione dagli operatori del settore che hanno premuto sull'esecutivo per far sì che si rialzassero le saracinesche anche nel fine settimana. Il sabato e la domenica incalza il numero di visitatori e ne consegue che i giorni festivi e prefestivi rappresentano una sostanziale fetta di incassi per l'attività dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati