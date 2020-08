Napoli, la polizia interviene per sedare una lite tra due uomini e scopre che uno è ricercato: in manette

Stamattina gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Leopardi per una lite tra due persone. I poliziotti, dopo aver riportato la calma, hanno accertato che uno dei due uomini, Luciano Sepe, napoletano di 42 anni, era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel gennaio di quest’anno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, poiché condannato alla pena di 7 mesi di reclusione per esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse e per esercizio di gioco d’azzardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA