Domenica 31 Marzo 2019, 13:26

Un 30enne ricercato per un mandato di arresto emanato dall'autorità giudiziaria greca è stato arrestato a Frattamaggiore dai carabinieri. L'uomo, il 30enne M.B. originario di Frattaminore, era destinatario di un mandato di arresto internazionale dell'autorità giudiziaria della Grecia per i reati di furto aggravato, produzione, vendita e acquisto illecito di stupefacenti, falsificazione di monete e spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. I reati sono stati commessi in Grecia nel 2014. L'arrestato è ora nel carcere di Poggioreale.