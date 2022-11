Napoli, centrale del falso scoperta dopo le minacce al fratello e al padre

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato San Carlo Arena sono intervenuti in via Scassacocchi per la segnalazione di una lite in famiglia. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, era riuscito ad allontanarsi dall'abitazione del fratello poiché quest'ultimo, in evidente stato di alterazione, lo aveva minacciato con una pistola. Gli agenti, una volta nell'appartamento, hanno trovato l'uomo che puntava contro di loro l'arma fino a quando, dopo una mediazione, sono riusciti a riportarlo alla calma, a disarmarlo e bloccarlo; inoltre, hanno accertato che la pistola, un revolver calibro 38, risultava provento di furto.

Ancora, gli agenti hanno rinvenuto nell'abitazione due patenti di guida senza dati anagrafici e due carte di credito contraffatte, mentre in un locale adibito a deposito in uso all'uomo hanno trovato 50 cartucce calibro 9x21; inoltre, nello stesso locale, hanno notato che vi era una botola metallica che portava in un terraneo in cui hanno rinvenuto 9 patenti di guida, di cui 5 false, 11 codici fiscali presumibilmente falsi, una carta d'identità ed un bancomat falsi, 22 carte di credito presumibilmente false ed un'altra intestata ad un'altra persona, 48 patenti di guida in bianco, 498 tessere di colore bianco in Pvc, 211 tessere magnetiche, 134 striscette per residenze patente di guida, 308 marche da bollo intestate a diversi comuni italiani, 126 bollini per carte di credito e numerosi supporti e materiale informatico per la produzione dei documenti.

R.V., 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per fabbricazione e possesso di documenti di identificazione falsi, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, minacce aggravate dall'uso dell'arma a pubblico ufficiale e porto e detenzione illegale di arma nonché denunciato per ricettazione.