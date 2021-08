Napoli, vendeva tablet e smartphone in strada: denunciato per ricettazione

Nel corso delle attività finalizzate alla repressione degli illeciti ambientali nella zona di Porta Nolana, gli Agenti del Reparto Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli notavano un soggetto che con fare furtivo proponeva ai passanti, ai fini della vendita, alcuni dispositivi elettronici.

APPROFONDIMENTI A NAPOLI Scooter rubato e documenti falsi, arrestato dopo inseguimento IL BLITZ Napoli, tenta truffa all'ufficio postalein via Maddalena,...

Immediatamente bloccato, si accertava che costui era in possesso di tablet e telefoni di ultimissima generazione di dubbia provenienza tra i quali iPhone 12 e Samsung s20+. Considerato il notevole valore commerciale della merce, circa 10mila euro, il soggetto denunciato a piede libero dopo il fermo di identificazione ed il sequestro dei prodotti, dovrà quindi rispondere del reato di ricettazione non riuscendo a giustificare il possesso e la provenienza dei prodotti detenuti. Sono inoltre in corso gli accertamenti per riconsegnare i dispositivi ai legittimi proprietari.