Sabato 12 Maggio 2018, 22:53 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 22:53

Se uno incassa ogni tre giorni 140mila euro, dove li mette i soldi? Su cosa investe? E soprattutto: dove va a investire? È a partire da queste domande che gli inquirenti puntano il naso lontano da Napoli, sulla scorta di alcune tracce emerse nel corso dell’inchiesta che vede al momento in cella tre imprenditori partenopei.È la storia dei tre fratelli Gabriele, Giuseppe e Francesco Esposito, quelli del club partenopeo (discoteca di Coroglio sequestrata mercoledì scorso), delle amicizie patinate, tra vip e calciatori del Napoli. Sono migliaia le pagine depositate agli atti negli ultimi dieci mesi, parliamo delle informative di pg che stanno a sostegno della misura cautelare emessa lo scorso anno (gip Pollio, per la quale pende giudizio di Riesame dopo intervento in Cassazione), e di quella spiccata pochi giorni fa con la firma del gip D’Ancona. Da entrambi i casi, emergono tracce di interessi di alcuni segmenti dell’imprenditoria napoletana verso Milano e Ibiza. Non parliamo solo dei fratelli Esposito, che a Ibiza ci andavano per puro relax, ma di un canale investigativo tutto da approfondire.Verifiche della polizia giudiziaria, al lavoro gli uomini della Dia, sotto il coordinamento del capocentro Giuseppe Linares. Partiamo dal gossip, da tracce di vita vissuta dai tre imprenditori accusati di interposizione fittizia di beni, per conto della camorra del Vasto-Arenaccia, quella governata dai boss Bosti e Contini.Si va dal volo a Ibiza assieme ad alcuni calciatori, alle più recenti telefonate che raccontano ancora della bella vita dell’isola più nota delle Baleari. Tracce e niente più, che spingono comunque gli inquirenti a tenere un faro acceso sul caso Ibiza, su possibili investimenti della camorra lontano da Napoli.