Napoli, riconfigurazione di piazza Municipio: ecco le strade chiuse al traffico

La notte tra il 13 e il 14 settembre saranno eseguiti alcuni interventi di riconfigurazione stradale in piazza Municipio in corrispondenza degli incroci con via Depretis e via Acton.



Limitatamente a tale notte sarà chiusa al traffico la corsia antistante il TAR in direzione via Acton. Pertanto i veicoli provenienti da via Depretis e via Medina, diretti verso via Acton (Galleria Vittoria), non potranno percorrere tale viabilità e saranno deviati verso via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.



A partire dal giorno 14 la percorribilità della strada antistante il TAR sarà ripristinata in entrambi i sensi di marcia, anche per i veicoli diretti a via Acton. Contestualmente, sempre a partire dal 14, sarà chiuso al traffico l'accesso a via Umberto Giordano da piazza Municipio, mentre piazza Francese sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia.Il nuovo assetto viabilistico resterà in vigore sino al 10 gennaio 2019.

Martedì 11 Settembre 2018, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 20:16

