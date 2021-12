Napoli ricorda alla Stazione Centrale le vittime della strage del Rapido 904

Il fischio del treno ha ricordato oggi nella stazione Centrale di Napoli, la strage del Rapido 904 del 23 dicembre 1984. «Ricordiamo dopo 37 anni una strage terroristica efferata che ha colpito la coscienza democratica della nostra città - ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - è molto importante ricordare perché la memoria è fondamentale per ricordare i pericoli per la democrazia e l'impegno delle istituzioni contro ogni forma di fascismo e in questo caso anche di collaborazione con la criminalità organizzata. E' necessario un impegno forte della città e di tutte sue forze democratiche».

La cerimonia, come ogni anno, vuole ricordare e non spegnere i riflettori su una delle stragi più dolorose del Paese in cui persero la vita 16 persone e 267 rimasero ferite a causa dell'esplosione che squarciò il convoglio tra le stazioni di Vernio e San Benedetto Val di Sambro. E oggi al binario 11 li dove è apposta la targa che ricorda la strage è stata deposta una corona di fiori. A distanza di tanti anni i familiari delle vittime chiedono ancora verità è giusitizia. «Chiediamo ancora una volta verità è giustizia - ha affermato Rosaria Manzo, presidente dell'associazione dei familiari - il nostro grido di dolore e di allarme è sempre lo stesso perché un Paese non può dimenticare una strage che non è un fatto privato ma una questione di Stato. Ancora una volta - ha aggiunto - oggi ci impegniamo a ricordare i familiari delle vittime e i superstiti». Alla cerimonia hanno partecipato, accanto al sindaco, rappresentanti della Regione Campania, della Prefettura, delle forze dell'ordine e anche il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.