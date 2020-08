Napoli, il ricordo del capitano Colimoro morto per un malore alla guida: «Gli intitoleremo i locali del comando di Piscinola»

LEGGI ANCHE

«Oggi ringraziamo un uomo, un poliziotto che non si è mai sottratto al proprio dovere e che ha lasciato il segno in un territorio difficile come quello di Scampia». Queste le parole dell’assessore alla Polizia Localee del comandante, nel ricordare il capitanoscomparso lo scorso venerdì. Un incontro con le realtà del territorio e con i rappresentanti del comune e delle forze dell’ordine che in questi anni, hanno collaborato e dialogato con l’unità operativa di Scampia.«Si faceva trovare sempre pronto - afferma il comandante- e riusciva a risolvere i problemi. Ha diretto una delle unità operative più complesse della città e lo ha fatto sempre, con grande spirito di sacrificio. Era un ufficiale modello a cui è necessario ispirarsi».Un vero poliziotto insomma. Un uomo che ha lasciato una traccia indelebile tra i suoi uomini ed a cui, su proposta del presidente dell’VIII, sarà dedicata l’unità operativa di Piscinola. «Abbiamo condiviso la proposta del presidente - dichiara l’assessore Clemente - e presto questa struttura sarà dedicata al capitano Colimoro. Ad un rappresentante del corpo che ci ha insegnato l’abnegazione e la dedizione al territorio. Noi continueremo ad abbracciare la famiglia ed a stargli accanto in un momento così difficile, perché è nostro dovere onorare un uomo così importante e rappresentativo delle istituzioni locali».