Napoli, i rider delle consegne tra stress e paure: «Ma l'importante è lavorare»

Corrono in lungo e in largo da un quartiere all’altro e per pochi euro ad ogni corsa. Lo fanno soprattutto nei weekend ed ora più che mai, tra tensioni e paure per gli assembramenti che si creano fuori a pub e locali. Sono i rider dei vari food delivery che dopo il lockdown, sono tornati a sfrecciare per le strade della città. Ragazzi e ragazze che proprio per la paura, hanno cambiato le loro vecchie abitudini di consegna.

«Adesso stiamo attenti - dicono - perché non sappiamo mai con chi abbiamo a che fare. Arriviamo dai clienti e - nel 90% dei casi - gli chiediamo di scendere in strada. Non facciamo più consegne a casa, se proprio non è necessario. Solo in casi particolari e per persone che hanno difficoltà a muoversi, rischiamo la consegna fin dentro l’appartamento. La paura è tanta e ce l’abbiamo tutti, ma dobbiamo lavorare. Soprattutto nei primi giorni di riapertura ci furono tanti assembramenti, ma adesso cerchiamo di stare tutti più attenti».



Un'attività che sopratutto nel fine settimana, porta tutti lontano da casa. «Quelli sono i gironi più difficili, perché resti lontano dalla famiglia. Sei in strada già dal pomeriggio e fino a tarda notte. Però se si vuole guadagnare bisogna fare così. I weekend sono i giorni in cui le consegne aumentano e ci si può portare a casa più soldi. Bisogna sperare di fare più chilometri perché più si corre e più guadagna. Vorremmo solo più certezze perché questo lavoro viene svolto da tante persone e rimane estremamente precario».