Ha salutato tutti nella grande sala dell'Arengario del Tribunale, nel suo ultimo giorno al vertice della Procura Generale della Corte di Appello di Napoli, e c'erano tutti: l'arcivescovo Battaglia, il sindaco Manfredi, magistrati, avvocati, prefetto, vertici delle forze dell'ordine e impiegati della cittadella giudiziaria del Centro direzionale. Un commiato sobrio, quello di Luigi Riello, solo per qualche istante accompagnato da un tratto di inevitabile emozione, che ci sta tutta, dopo 44 anni vissuti con la toga addosso. «Come ha detto qualcuno - dice Riello al Mattino - la toga la si porta cucita nell'anima, e dismetterla dopo tanti anni non è facile».

APPROFONDIMENTI Procura di Napoli, oggi nomi al Plenum del Csm: sarà decisivo il voto dei moderati Napoli, a Villa Doria d’Angri sarà presentato «Magistrate Finalmente, le prime giudici d'Italia» il libro di Eliana Di Caro Babygang a Napoli, nuovo allarme: «Ora imitano i terroristi dell'Isis»

Presidente, lei lascia l'incarico dopo otto anni intensi e anche impegnativi alla guida di una Procura Generale che ha competenza su ben sette circondari -Avellino, Benevento, Napoli, Napoli Nord, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Torre Annunziata - Anni nei quali non ha mai smesso di tenere alta l'attenzione sui pericoli legati alla piccola e grande criminalità.

«Non tocca a me autovalutarmi, ma sono soddisfatto dei risultati raggiunti: la Procura Generale, che veniva considerata quasi ai margini del palcoscenico giudiziario, in questi anni è cresciuta ed è stata intensamente presente sul piano istituzionale e culturale».

Che cosa la preoccupa di più oggi?

«Nella percezione di insicurezza della gente, oggi la microcriminalità fa più paura della camorra, soprattutto quella giovanile. Un fenomeno tutto napoletano: la camorra qui o tollera e lascia fare alle baby gang, o le tiene sotto osservazione per trarre nuove leve da assoldare. Questa pericolosità martellante non si trova nemmeno nelle zone più infestate dalla criminalità organizzata né in Calabria, né in Sicilia. Qui invece rapine, furti e accoltellamenti preoccupano più delle malefatte dei clan, dal narcotraffico al racket: e questo nonostante gli sforzi enormi messi in campo dalle forze dell'ordine, i passi avanti fatti grazie alla videosorveglianza e ai tantissimi arresti eseguiti. Governare questa situazione è oggettivamente non facile».

Lei prima faceva riferimento al riacquisito spazio che merita la Procura Generale. Sul piano dell'azione di contrasto alla cultura malavitosa che cosa avete fatto?

«Ci siamo impegnati direttamente su molti fronti: mi limito a ricordare gli sforzi tesi a rimuovere gli altarini o i murales della camorra, le attività tese a sollecitare lo scioglimento dei Comuni infiltrati dalla camorra, come il contrasto alle collusioni tra certa imprenditoria collusa e compiacente con le organizzazioni criminali».

Qual è stata la più grossa soddisfazione in questi ultimi otto anni?

«Ce ne sono diverse, ma se dovessi sceglierne una direi, senza dubbio, l'avere dato priorità al recupero della legalità in materia ambientale: dall'azione di contrasto nei confronti dell'edilizia abusiva all'attenzione agli eco-reati. Siamo riusciti in un'impresa non facile: quella di creare una cabina di regìa capace di coinvolgere le forze dell'ordine specializzate e le Procure del distretto per favorire il dialogo tra i vari uffici inquirenti sul territorio. Il progetto ha funzionato bene, come dimostrano le inchieste e le operazioni giudiziarie sul fiume Sarno o sul Volturno. Oddio, quest'anno poi c'è stata un'altra bella soddisfazione».

Quale?

«Lo scudetto al Napoli. Non lo dico a caso: perché l'adrenalina positiva che si è sprigionata nei napoletani lascia ben sperare nel solco di un recupero di una città che sta cambiando, che riesce ad attrarre sempre più turisti e stranieri, e che vede in questo modo rilanciare anche la sua economia più sana».

Nel corso del suo commiato all'Arengario gli avvocati, attraverso il loro presidente dell'Ordine, Immacolata Trojaniello, le hanno riconosciuto un grande merito: il dialogo tenuto sempre aperto tra magistratura e avvocatura.

«Si è lavorato nel solco di creare un rapporto attento, aperto e costruttivo con gli avvocati. E questo è un altro fatto molto positivo. Ma lo stesso abbiamo fatto con la Chiesa, con il mondo dell'associazionismo, per alimentare un circuito virtuoso: perché per contrastare i fenomeni illeciti e l'illegalità diffusa serve una terapia condivisa. Le sole manette non bastano».

A proposito di società civile: lei spesso non le ha mandate a dire a certa buona borghesia, come pure agli inytellettuali napoletani, invocando un maggiore impegno e uno sforzo condiviso per rilanciare legalità e sicurezza. È cambiato qualcosa?

«Quando parlavo di borghesia e invocavo una maggiore reattività non volevo certo gettare la croce sulla parte sana della città, perché è chiaro che certe strategie spettano in primis allo Stato. Sia che parliamo di devianza minorile, che del degrado di certe periferie o del disagio sociale, non intendevo certo confondere i ruoli. Le strategie di contrasto spettano solo allo Stato: ma ho chiesto che anche la borghesia operosa facesse sentire alta la propria voce».

Ci ha detto qual è stata la più bella soddisfazione. E invece il momento più brutto vissuto da Pg in questi anni?

«Le morti dei tanti giovanissimi. Troppo il sangue versato per le strade. Ci sono stati momenti nei quali sembrava di vivere in una zona di guerra».

Che cosa serve adesso per salvare questi ragazzi?

«Recuperare il concetto di sacrificio: quello dello studio, del rispetto dell'autorità, sia essa rappresentata da un genitore, da una divisa o da un docente. Assieme a questo dobbiamo essere capaci di dare a questi ragazzi alternative valide, sottraendoli a capi e capetti della criminalità».