Giovedì 6 Settembre 2018, 19:40

Era stato già espulso, accompagnato fino all’aeroporto, ma Roberto Cacace Everton, pluripregiudicato brasiliano di 31 anni, era tornato clandestinamente. I carabinieri lo hanno fermato in viale Kennedy dove, in preda all’alcol, aveva spaccato finestrini e specchietti di quattro vetture parcheggiate. Il suo passato è venuto fuori in caserma, con l’interrogazione dei database: con precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona, era stato messo sul volo per il Brasile nel dicembre 2017. Everton è stato denunciato per il danneggiamento e arrestato per il reingresso in Italia.