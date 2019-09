Domenica 8 Settembre 2019, 12:19

Le vecchie abitudini sono dure a morire e per i residenti di piazza San Domenico il rientro dalle vacanze è tutt’altro che piacevole. Ad accoglierli ci sono le solite serate rumorose e movimentate che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La prima volta poco dopo la mezzanotte e successivamente alle sei del mattino. In entrambi i casi gli agenti hanno provveduto all’allontanamento dei ragazzi intenti a suonare e ballare.«Abbiamo ripreso da dove avevamo interrotto» dichiara il presidente del comitato per la vivibilità cittadina Gennaro Esposito. «Serate in cui è impossibile dormire e che trasformano in discoteche le piazze delle nostra città. L’intervento della polizia c’è stato solo perché i cittadini sono scesi in strada ed hanno fermato le volanti di pattuglia. Ma non è possibile andare avanti così. Riprenderemo la nostra battaglia affinché ci siano controlli costanti e che tengano conto degli orari in cui non è possibile fare baccano. Bisogna restituire pace e dignità a chi vive nei cosiddetti luoghi della movida».