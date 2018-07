Dorme in un B&B alla Riviera di Chiaia e rifiuta di saldare il conto di 734 euro

Domenica 1 Luglio 2018, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando sono intervenuti presso un B&B alla Riviera di Chiaia dove la titolare lamentava di un cliente che si rifiutava di saldare il conto.I poliziotti hanno identificato l’uomo, un 57enne originario di Barletta ma residente a Milano, che si rifiutava di saldare il conto di 734 euro e hanno scoperto che era solito alloggiare presso B&B di diverse città e di andar via senza pagare: a suo carico infatti vi erano tre rintracci per notifica di elezioni di domicilio e nomina del difensore proprio per insolvenza fraudolenta commessa in anni differenti tra Roma e Vicenza.All'uomo è stato notificato il procedimento amministrativo del foglio di via: non potrà più far ritorno nel comune di Napoli.