Napoli, rifiuti abbandonati in strada: offensiva contro gli incivili

Controlli contro lo sversamento abusivo di rifiuti a Pianura: in via Padula, in via Montagna Spaccata, in via Pallucci, e anche al corso Meridionale e in piazza Cavour. Fermati 45 veicoli, due i verbali, compilati dalla polizia municipale, per mancanza di formulario trasporto rifiuti inerti, sanzioni da 3100 euro ciascuna, In più due conducenti sono stati sanzionati con fermo del furgone perché non assicurato, e un altro non aveva la revisione.

Effettuate inoltre, sempre dai vigili, ispezioni in 23 esercizi commerciali per verificare la gestione dei rifiuti, la corretta tenuta degli spazi occupati di suolo pubblico e le condizioni igieniche di esercizio, da cui sono scaturiti i seguenti verbali: un panificio è stato multato per mancanza di differenzazione dei rifiuti; due bar per una divisione dei materiali non corretta e per aver usato sacchetti in plastica neri banditi già nel 2019; un ristorante per mancata tenuta del registro carico e scarico oli esausti.

Sequestro amministrativo e 5mila euro di multa per buste di plastica non a norma utilizzate per la vendita anche in un esercizio commerciale cinese. In via Comunale Cinzia, infine, gli agenti hanno scoperto una discarica di copertoni fuori uso abbandonati sul ciglio della strada, circa 200 pneumatici fuori uso che sono stati segnalati all'azienda di raccolta urbana Asia per il prelievo e il recupero.