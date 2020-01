Non c’è pace a Pianura dove l’emergenza rifiuti ha messo in ginocchio il quartiere. Nonostante i primi interventi la spazzatura continua ad essere accumulata agli angoli delle strade, rendendo l’aria irrespirabile. In aree come via Vicinale Monti, via Domenico Padula, via Vicinale Sant’Aniello e via Comunale Vecchia, sono gli stessi cittadini a lanciare l’allarme igienico – sanitario. Le montagne di immondizia coprono bidoni e campane per la differenziata, arrivando ai primi piani delle abitazioni. Per questo motivo, il consigliere Agostino Romano e l’avvocato Antonio Zonfrillo, hanno deciso di informare i residenti della “possibilità di richiedere la riduzione o il rimborso della tassa sui rifiuti”.



«E’una cosa a cui nessuno pensa – affermano Romano e Zonfrillo – ma di cui c’è la concreta possibilità. Ribadiamo che è doveroso pagare la Tari ma durante una emergenza come questa, dove mancano i servizi ordinari, chiunque può chiedere il rimborso. Quando si verificano particolari condizioni di allarme, è nel diritto del contribuente essere risarcito. E’ giusto che le istituzioni facciano il proprio dovere e che informino le persone rispetto a queste possibilità. In settimana incontreremo i cittadini di questo quartiere, per cercare insieme la strada migliore per far valere le nostre ragioni e riprenderci una dignità che ci viene tolta di giorno in giorno».

