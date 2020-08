LEGGI ANCHE

Piazzetta Lepri, tra topi e blatte il ferragosto dei residenti. Nella piccola agorà del quartiere San Lorenzo, a ridosso di via Cesare Rosaroll, dove c’è finanche un’area verde con arredo urbano per ripararsi dal fresco, i cumuli di rifiuti ordinari e straordinari accatastati da tre giorni hanno causato il proliferare di insetti e ratti. «Di sicuro la colpa è dell’inciviltà di chi sversa senza il minimo criterio e senza preoccuparsi dei rischi per la salute - tuonano alcuni abitanti della zona - ma in questo caso il rischio è di una vera epidemia se non verranno rimossi, altro che Covid».e, portavoce del Comitato Lenzuola Bianche: «I cittadini di piazzetta Lepri, via Rosaroll e strade adiacenti sono seriamente preoccupati per la presenza di questi rifiuti con temperature che sfiorano i 40 gradi. La gente ormai è più preoccupata di questo che della pandemia. In particolare ci sono decine di topi che scorrazzano tra l’immondizia. Ho chiesto al distretto di zona dell’Asia e mi dicono che il personale o è ammalato o in ferie. Ma iI decoro e l’igiene non possono fare le spese di una cattiva organizzazione sulle ferie del personale dell’azienda».«I servizi di svuotamento di campane per la differenziata, cassonetti e bidoncini condominiali vengono regolarmente effettuati. Nei casi come questo segnalato, il problema è sempre lo stesso: se è quello il modo in cui vengono conferiti i rifiuti, ovvio che serva un’altra modalità di intervento che preveda una bonifica e l’uso di un bobcat. Senza un servizio organizzato e definito non si può intervenire. Fermo restando che la causa di tutto ciò è l’inciviltà, perché l’abbandono dei rifiuti in quel modo viene fatto dagli stessi cittadini che poi si lamentano se proliferano topi e blatte. Ci sentiremo col distretto di zona per capire se può essere utile far arrivare altri cassonetti per dare maggiore possibilità di prelievo senza arrivare all’abbandono su strada. Ma ribadisco: si è persa la concezione civica del conferimento dei rifiuti».