De Luca a Salerno: «In 18 mesi in Campania 12 impianti di compostaggio»

«Per il 90% ci sono progetti approvati e procedure di gara in corso. In quattro, cinque comuni, i lavori sono pienamente in corso. Credo che nell'arco di un anno e mezzo raggiungeremo l'obiettivo di avere altri 12 impianti di compostaggio: è l'obiettivo che ci ha posto l'Unione Europea per essere autonomi per la lavorazione dell'umido. Ancora oggi, per quanto riguarda l'umido, molto spesso, dobbiamo fare lo smaltimento portando l'umido fuori regione con costi importanti. Abbiamo avuto qualche ritardo perché in qualche realtà c'è stata una resistenza ideologica. Qui a Salerno l'abbiamo fatto 15 anni fa in piena tutela ambientale, consentendoci di avere la piena autonomia nella lavorazione del l'umido».

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato questa mattina la situazione dei rifiuti in Campania, a margine della presentazione dei lavori per il riammodernamento dell'impianto di compostaggio del Comune di Salerno.