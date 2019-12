Una discarica a cielo aperto, protetta da mura in cemento e da un lucchetto che ne vieta l’accesso a persone “non autorizzate”. Un punto di sversamento dove ogni giorno vengono accumulati rifiuti e materiali speciali, tra il silenzio e l’indifferenza di chi ancora non ha compreso cosa stia accadendo.

La discarica della vergogna si trova a Pianura lungo via Vicinale Pignatiello ed è stata “nascosta” in una delle vasche di contenimento delle acque reflue, ai piedi della collina dei Camaldoli, mai entrata veramente in funzione. La denuncia arriva da alcuni cittadini che – insospettiti da strani movimenti – hanno deciso di vederci chiaro.



«Sono in pochi – afferma il consigliere della IX Municipalità Agostino Romano – ma fortunatamente hanno deciso di non tacere. Quello che accade qui è assurdo. Ci sono lucchetti e catene che vietano l’accesso ad una vasca pubblica e che serve alla raccolta dei fanghi e delle acque che sempre più spesso, durante gli acquazzoni a cui ci stiamo abituando, invadono le nostre strade. I rifiuti sono sempre di più e di ogni genere e grandezza. Dai materiali di risulta di lavori edili, a frigoriferi, televisori e pneumatici. Oltretutto sono stati installati anche lucchetti e catene che vietano l’accesso ai cittadini. E’ necessario intervenire subito per ripristinare la legalità evitando che diventi una vera bomba ecologica che mette in pericolo l’incolumità dei residenti che vivono alle pendici della collina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA