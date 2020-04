Rifiuti accatastati l’uno sull’altro agli angoli della strada, cartelli di protesta che invitano a non sversare ed aiuole trasformate in piccole giungle urbane. La situazione al Largo Donnaregina, dopo più di un mese e mezzo di epidemia da coronavirus, non è delle migliori. Nonostante la raccolta porta a porta e le sanificazioni degli ultimi giorni, l’inciviltà dei pirati dei rifiuti continua a peggiorare le cose.



«Tutta l’area circostante il museo diocesano – afferma il portavoce del comitato “Lenzuola Bianche” Armando Simeone – è stata imbrattata e trasformata in discarica. Non è servita a nulla la raccolta, la pulizia della strada e gli inviti a non gettare rifiuti attraverso avvisi e cartelloni. In questo caso c’è da segnalare la maleducazione di chi continua ad accumulare spazzatura, incurante del periodo difficile che stiamo vivendo e del danno sanitario che sta procurando. Oltretutto nelle ultime settimane anche l’erba nei giardinetti è cresciuta a dismisura. Ci auguriamo che con la ripresa si possa intervenire anche in questo senso, per riportare ordine e decoro in una delle strade più importanti e simboliche del centro storico di Napoli».

