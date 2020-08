Napoli: sacchetti neri in via Toledo, per tre negozi scatta la sanzione

Agenti della Polizia Locale dell’Unità operativa Avvocata, durante il consueto pattugliamento di via Toledo, ha rilevato l'esistenza di un illecito conferimento di rifiuti costituiti da sacchetti neri non più in uso perché vietati, da cartoni di vario tipo e sacchetti trasparenti in plastica. Da una attenta verifica dei sacchetti e da alcune etichette presenti sui cartoni di imballaggio, gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a risalire ai responsabili dell’illecito conferimento, individuando ben tre attività commerciali della zona autori dell’azione. A carico di tali attività gli Agenti della Polizia Locale hanno provveduto a contestare le sanzioni previste dalle vigenti normative facendo poi intervenire l'Asia per la rimozione di quanto illecitamente sversato.

