Napoli, montagne di rifiuti in strada e cittadini preoccupati: «Siamo invasi dai topi»

Cumuli di spazzatura in strada e situazione nuovamente difficile tra Soccavo e Pianura. Un disagio che i cittadini vivono con rabbia, soprattutto in strade come via Picasso e via Cannavino. Aree di “confine” del quartiere che a quanto pare sono tra le più soggette agli scarichi abusivi che in pochi giorni, le hanno trasformate in discariche a cielo aperto. Una situazione tutt’altro che facile da gestire, viste anche le problematiche di conferimento che si riscontrano allo stir di Caivano.



«Siamo consapevoli dei disagi dei cittadini - commenta il presidente di Asia- soprattutto nella zona della IX Municipalità. Purtroppo in quelle aree confluiscono numerosi pirati dei rifiuti provenienti dalle zone vicine. Questa è una delle difficoltà che dobbiamo affrontare ma non è la sola. Stiamo pensando di concertare li tutti i mezzi a disposizione per raccogliere la spazzatura che opprime i cittadini. Ma siamo anche convinti che la quantità eccessiva di rifiuti che troviamo in zona non sia tutta di Pianura».

Una supposizione, quella del presidente di Asia, che viene condivisa anche dai residenti della zona.

«Non è possibile - afferma l’attivista Vincenzo Russo - che ci si trovi così di frequente in queste condizioni. L’aria è tornata ad essere irrespirabile e siamo costretti a dover raccogliere e gettare i rifiuti degli altri per non soffocare. In via Picasso siamo già all'invasione di topi e l’estate non è ancora iniziata. Tra l’altro le campane del vetro sono piene da settimane e non riusciamo a fare la differenziata. Gli scarichi continuano e spesso litighiamo con chi sversa sotto i nostri occhi. Così non possiamo andare avanti, soprattutto adesso che dobbiamo restare attenti alle condizioni igienico sanitarie dei nostri territori. C’è bisogno di vigilanza costante perché Pianura è uno dei territori più esposti della città».

