Non si arrestano gli sversamenti abusivi di rifiuti in città. Il fenomeno interessa, in particolar modo, le zone periferiche dove è più facile per i delinquenti scaricare qualsiasi tipo di materiale e sfuggire a eventuali controlli. Sensibilmente colpito da questo tipo di reati è il quartiere Ponticelli dove si contano numerose discariche a cielo aperto.

Negli ultimi giorni il fenomeno si registra anche negli spazi sottostanti il cavalcavia della strada statale che corre parallelo a via Esopo, alle spalle del rione Incis. I dissuasori in ferro, installati nel 2017 dalla polizia municipale di Napoli Est proprio per arginare gli sversamenti, sono stati divelti e i pesanti blocchi in cemento sono stati spostati per diversi metri. Così facendo lo spazio, prima inibito, è tornato nuovamente utilizzabile da chiunque.

Ad approfittarne sono incivili e delinquenti che scaricano ogni tipo di materiale dentro e accanto i cassonetti dell'indifferenziata: si tratta anche di rifiuti che richiedono procedimenti particolari per lo smaltimento, come vernici e scarti di lavori edili. Una “corsa” continua di veicoli, specie furgoni, “nascosti” dai piloni e dalla sopraelevata stessa: in pochi secondi si scaricano a terra quintali di «monnezza» e ciò costringe l'azienda municipalizzata Asìa Napoli a sforzi incredibili per il successivo recupero.

Un cittadino della zona ha segnalato la circostanza agli organi competenti specificando la necessità di intervenire con celerità per evitare l'aggravio delle condizioni. Altresì sottolinea l’importanza di intervenire sull’illuminazione della zona, particolarmente scarsa in alcuni punti. Nei mesi scorsi erano stati proprio i residenti delle palazzine a ridosso a denunciare pubblicamente il continuo "via vai" di abusivi che creavano situazioni igienico-sanitarie preoccupanti visto che tra i rifiuti c'erano anche gli organici gettati da commercianti e ambulanti. Negli ultimi mesi, invece, grazie alle barriere ora danneggiate, la situazione era nettamente migliorata.

Una vera e propria piaga in tutta la periferia orientale della città sempre più difficile da contrastare. L'estensione del territorio e il numero ridotto di uomini a controllo dello stesso sono due fattori che di certo non aiutano. A sversare sono operatori di ditte e officine abusive ma anche cittadini di altri comuni o residenti che non differenziano correttamente i materiali. Da tempo cittadini e comitati di Napoli Est chiedono un presidio costante di agenti dediti al contrasto di questo tipo di illeciti e l’installazione di impianti di videosorveglianza nei punti più sensibili.

