Napoli, 3 persone denunciate per ricettazione e gestione illecita di rifiuti

Nel corso dell’operazione denominata “Oro rosso” finalizzata al controllo di depositi di materiale ferroso, la polizia ferroviaria di Napoli ha denunciato in stato di libertà tre persone per gestione illecita di rifiuti e ricettazione.

Il personale Polfer ha fatto ingresso in un’area adibita abusivamente a deposito di rifiuti ferrosi, a cardito e ubicata sotto un cavalcavia dell’asse mediano, dotata di tutta l’attrezzatura necessaria alla lavorazione di rifiuti ferrosi.

In quel sito è stata constatata la presenza di tre persone: il responsabile dell’area di stoccaggio, il proprietario di un piaggio apecar che stava conferendo dei rottami in ferro e il proprietario di un camion che stava caricando uno scarrabile pieno di rottami.

Le tre persone, tutte italiane, sono state identificate: il primo, un 43enne, responsabile dell’area di stoccaggio non autorizzata, e’ stato denunciato per ricettazione e gestione illecita di rifiuti; il secondo, 39 anni, sorpreso a caricare uno scarrabile pieno di rottami in ferro, eèstato denunciato per gestione illecita di rifiuti; il terzo, 60enne, stava conferendo dei rottami in ferro trasportati a bordo di un ape car, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e ricettazione.

L’area su cui era stato costruito il deposito, l’attrezzatura e i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro.