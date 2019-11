Napoli, rifiuti e topi nella voragine-discarica in vico Banchi Nuovi: «Intervenite»

Ultimo aggiornamento: 15:42

Allarme igienico-sanitario in vico Banchi Nuovi, dove da oltre sei mesi un piccolo cedimento si è trasformato in una voragine adoperata come discarica. Una situazione arrivata al limite della sopportabilità per i residenti che lamentano incuria ed abbandono. Quello che si presentò come un semplice dislivello tra i basoli, si è trasformato in un vero sprofondamento della pavimentazione stradale che ormai viene utilizzato come discarica a cielo aperto. Uno sversatoio abusivo che attira decine di topi che corrono lungo la strada, tra i passanti e gli studenti della vicina sede dell’Università Orientale.«Non si può abbandonare per sei mesi - commenta il consigliere della II Municipalità- una strada cosi importante e centrale della città. Bisogna intervenire con somma urgenza perché la situazione è sfuggita di mano. In questo periodo hanno agito diversi uffici del Comune e della municipalità ma i cittadini non possono più aspettare.Si vedono ratti in ogni momento è non è più possibile garantire sicurezza. Ho segnalato più volte in sede di consiglio questo sfacelo, ma non è mai cambiato niente. Adesso pero è il caso di riportare la situazione alla normalità».