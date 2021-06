Napoli, rimosse 49 auto abbandonate a Pianura: molte erano state smontate

I carabinieri della Stazione di Napoli Rione Traiano e gli Agenti della Polizia Municipale di Napoli, col supporto dei militari del Reggimento Carabinieri Campania, hanno effettuato un servizio finalizzato alla rimozione di veicoli in stato di abbandono: 49 le auto sequestrate.

Le operazioni si sono svolte nel quartiere Pianura dove i Carabinieri nei giorni scorsi hanno notato un'alta concentrazione di veicoli in palese stato di abbandono in via Marco Aurelio, via Catone, via Tertulliano e via Palazziello. Molti mezzi si presentavano incidentati, altri privi degli pneumatici o di alte parti essenziali della carrozzeria.

Dai successivi accertamenti svolti insieme al Nucleo Veicoli Abbandonati e alla Centrale Operativa della Polizia Municipale di Napoli è emerso che le autovetture - tutte di proprietà di privati cittadini - oltre ad essere regolarmente iscritte al PRA, erano comunque prive della copertura assicurativa obbligatoria. Pertanto nella scorsa nottata i Carabinieri e gli agenti del Nucleo Veicoli Abbandonati della polizia municipale hanno rimosso 49 autovetture. (ANSA). SS 19-GIU-21 11:00 NNNN