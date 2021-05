Napoli, rimosse due lapidi commemorative di camorristi: una era sul corso Vittorio Emanuele

Due lapidi commemorative poste in memoria di due pregiudicati sono state rimosse questa mattina a Napoli. Il primo intervento è stato eseguito a corso Vittorio Emanuele, dove l'amministrazione comunale, assistita dalle forze dell'ordine, ha provveduto alla rimozione di una lapide in marmo, posta su un muro adiacente un marciapiede pubblico, dedicata a Luigi Di Napoli, pregiudicato affiliato al clan Saltalamacchia.

Il secondo intervento in via Gerusalemme Liberata, nel quartiere Secondigliano, dove è stata rimossa la lapide commemorativa dedicata al pregiudicato Gaetano Todisco, affiliato al clan Di Lauro.

La prefettura di Napoli fa sapere che il programma di interventi, avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso, proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane «con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità con la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, ferma restando l'eventuale sussistenza di specifici reati».