Circa 89 tra auto e moto abbandonate in strada e prive di copertura assicurativa sono stati sequestrati dalla Polizia Municipale di Napoli e dalla Polizia nel corso di un' operazione nel centro antico di Napoli.

60 i motoveicoli recuperati e 17 le auto, tra gradini San Nicandro, vico Lammatari, via Sanità, via San Gennaro dei Poveri, via Cavone San Gennaro, vicoletto San Gennaro dei Poveri, vicoletto San Vincenzo, salita dello Scudillo, e salita Di Mauro.