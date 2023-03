Napoli, rimossi a Materdei nove motoveicoli e dodici auto abbandonate

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato controlli nelle vie Matteo Renato Imbriani, Amato di Montecassino, Goffredo Malaterra e Benedetto de Falco, in piazzetta San Gennaro a Materdei, salita San Raffaele ed in vico Storto Sant’Agostino degli Scalzi.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 9 motoveicoli e 12 autoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa.

Invece gli agenti di polizia del reparto prevenzione crimine Campania sono intervenuti per la segnalazione di cinque persone che avevano rubato cinque transenne in via Ponti Rossi per poi caricarle su un furgone.

I poliziotti hanno rintracciato e fermato il furgone in piazza Giuseppe Di Vittorio rinvenendo le cinque transenne asportate poco prima.

Tre napoletani di 32, 39 e 43 anni sono stati denunciati per furto aggravato.