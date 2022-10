Napoli, rimossi paletti abusivi utilizzati per parcheggiare

Servizio congiunto di carabinieri e Polizia locale nei quartieri Avvocata e Montesanto a Napoli: i militari della compagnia Centro, insieme con agenti dell'ufficio rimozioni veicoli, hanno portato via 30 tra veicoli e ciclomotori parcheggiati lungo la strada senza copertura assicurativa. Rimossi anche 15 paletti e transenne posizionati abusivamente per garantire parcheggi, ovviamente senza autorizzazione del Comune. E, proprio del Comune di Napoli, erano due transenne usate da alcuni residenti per «marcare» l'uso di una porzione di strada. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.