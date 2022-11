Napoli: rimossi parcheggi abusivi, moto e vetture abbandonate

Via Michele Parise, via Vesuvio, via Gaetano Bruno e piazza Salvatore Lobianco a Napoli. Qui sono stati rimossi 13 moto e 17 auto poiché trovati in stato di abbandono. Eliminati anche alcuni paletti in metallo abusivamente installati, contestata una violazione del codice della strada per sosta vietata. Ancora: via Giuseppe Buonocore. Controllato uno scooter parcheggiato sul marciapiede che ostacolava il passaggio dei pedoni, peraltro era sprovvisto di copertura assicurativa e, per questo motivo, è stato rimosso. In azione i poliziotti.