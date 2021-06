Napoli, rimossi 67 scooter abbandonati e senza assicurazione a Mergellina

I carabinieri della stazione di Posillipo e gli agenti del nucleo veicoli abbandonati della polizia locale di Napoli hanno rimosso e sequestrato 57 scooter in evidente stato di abbandono e privi di assicurazione. I mezzi erano parcheggiati a Mergellina, in via Camilla Cucca, via Cupa Caiafa e via Santa Maria della Neve.

Sono 67 i veicoli controllati e 123 le persone identificate. Nel corso del servizio di contrasto all'illegalità diffusa sono state elevate contravvenzioni al Codice della strada per 10mila euro e segnalate alla prefettura sei persone perché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti.

Durante le operazioni, i Carabinieri, a Posillipo, in Contrada Torretta, hanno denunciato un 33enne di origine marocchina perché introdottosi illegalmente nel territorio nazionale. Sono otto le perquisizioni effettuate e otto le persone sottoposte a misure detentive controllate.