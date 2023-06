Napoli, rimossi tredici veicoli abbandonati segnalati dai cittadini

Il nucleo Veicoli abbandonati della polizia locale di Napoli, ha realizzato un importante intervento di bonifica del territorio della Municipalità 2, Avvocata, Montecalvario, Pendino, volta al ripristino del decoro urbano, alla libera fruibilità dei marciapiedi e al recupero di aree di sosta regolari, procedendo alla rimozione di tredici veicoli, di cui otto autovetture e cinque moto, rinvenuti in sosta vietata o perché in evidente stato di abbandono.

Le operazioni hanno interessato numerose strade quali via Sedile di Porto, vico Melofiocco, salita Arenella, via Poggio dei Mari, piazza Canneto, vico Nocelle, via Appulo, via Gesù e Maria, via Oronzio massa e nel complesso monumentale San Domenico Maggiore.

I veicoli, rimossi perché divenuti ricettacolo di rifiuti, sono stati individuati in parte dagli agenti nel corso dei servizi ordinari di controllo del territorio e in parte segnalati dai cittadini alla mail istituzionale dedicata.

Spostandosi nella zona occidentale della città, particolarmente frequentata negli ultimi giorni per gli importanti concerti che si stanno succedendo, sono stati oltre 50 i verbali elevati dagli agenti della polizia locale in seguito ai molteplici controlli effettuati. 19 le vetture prelevate con carro attrezzi, tre i veicoli sequestrati.