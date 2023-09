Napoli, rimossi veicoli abbandonati nei Quartieri Spagnoli

Nella scorsa giornata, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con la collaborazione di personale della Polizia Municipale - Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli in via San Liborio, vico Pallonetto a San Liborio, via Vacche a San Liborio, via Oberdan, via Porta Carrese a Montecalvario, via Montecalvario, vico Due Porte a Toledo, via De Deo, vico Lungo San Matteo e vico lungo Teatro Nuovo.

Nel corso del servizio sono stati rimossi 48 motoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa.