Napoli: rintracciato Rom in fuga, irreperibile dopo la denuncia di reato

Gli agenti della polizia municipale hanno individuato un indagato che si era reso irreperibile. L’indagato di etnia Rom era stato denunciato perché colto in flagranza di reato ad abbandonare decine di copertoni in un terreno in via del Riposo, adiacente al centro di accoglienza Rom comunale. Aveva poi lasciato il modulo abitativo assegnato insieme alla sua famiglia, sottraendosi in tal modo alle notifiche necessarie per l’esercizio dell’azione penale.

APPROFONDIMENTI GLI ARRESTI Torre Annunziata, controlli al Piano Napoli: identificate 65 persone,... I CONTROLLI Castellammare, denunciato 30enne incensurato a passeggio con una... LA TERRA DEI FUOCHI Giugliano: sorpreso mentre incendia rifiuti arrestato 73enne...

Gli agenti della municipale dopo aver inserito la nota di rintraccio nella banca dati delle forze di polizia Sdi hanno ricevuto la notizia di rintraccio del soggetto da parte dei carabinieri. Successivamente si è provveduto a notificare l’ordinanza di convalida del sequestro dei rifiuti, l’avviso di garanzia e del rinvio a giudizio, per consentire l’azione penale e l'intervento in giudizio per il risarcimento dei danni subiti.