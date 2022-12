Napoli, rinviata la mostra immersiva su Van Gogh: «Chi ha acquistato i biglietti non riesce a ricevere rimborsi»

«Al momento nessuno potrà immergersi nel fantastico mondo di Van Gogh, mentre chi ha già acquistato i biglietti per la mostra dedicata all'artista olandese è ben immerso in disagi e complicazioni. Avrebbe dovuto essere l'evento culturale clou di questo dicembre ed invece i continui disagi tecnici non meglio precisati hanno fatto rinviare, a data ancora da destinarsi, la mostra immersiva di Van Gogh a Napoli, come recita anche un cartello affisso all'esterno della chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, dove dovrebbe tenersi la mostra».

Lo rende noto il deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. «Il problema maggiore ora è che chi ha già acquistato i biglietti, pur seguendo le istruzioni dell'organizzazione comunicate negli avvisi, non riesce ad ottenere un rimborso e/o informazioni chiare sulle prossime date», aggiunge Borrelli.

«Questo cartello è esposto fuori la chiesa dove doveva tenersi la mostra di Van Gogh. Mio figlio ha acquistato il biglietto on line e per ben due volte hanno rimandato l'evento senza dare spiegazioni, né tempi precisi sul rinvio. Un ragazzino di 17 anni liceale si regala questo spettacolo per lui e la sua fidanzatina e viene deluso per l'organizzazione», è una delle lamentele giunta al parlamentare dell'alleanza Verdi Sinistra: «Un vero peccato perché c'erano tutti i presupposti per un evento unico», dichiara Borrelli.

E aggiunge: «Abbiamo contattato l'organizzazione alla quale chiediamo chiarimenti. Capiamo che vi possano essere degli imprevisti ma con gli utenti si deve essere corretti ed avere con loro una comunicazione chiara e diretta. Se non si hanno certezze sul rinvio, allora bisogna procedere ai rimborsi».